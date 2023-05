Heat a uma vitória da final da NBA

A formação da Florida, que tinha vencido os dois primeiros jogos em Boston por 123-116 e 111-105, dominou o terceiro encontro de forma esmagadora, chegando a liderar por 33 pontos de diferença, perante a impotência dos forasteiros.Os Heat, que já afastaram Chicago Bulls, no play-in, Milwaukee Bucks e New York Knicks, estão, assim, a um passo do impensável, a final da NBA, sendo que nunca um 3-0 foi "virado" na história dos play-offs.





O jogo quatro é na terça-feira, em Miami.



“Foi uma abordagem sólida, madura e profissional. Estamos perto, mas ainda temos de rematar”, afirmou o treinador Erik Spoelstra, que está a um triunfo de colocar os Heat numa sexta final, depois de 2011, 2012, 2013, 2014 e 2020.