Heat deixam Bucks virtualmente fora dos play-offs da NBA, Rockets batem Lakers

Um ‘explosivo’ parcial de 40-13 no quarto período conduziu o conjunto a Florida ao terceiro triunfo na série, após um encontro em que foi novamente liderado por Jimmy Butler, autor de 30 pontos, sete ressaltos e seis assistências.



Bam Adebayo, com 20 pontos e 16 ressaltos, Joe Crowder, com 17 pontos, o base esloveno Goran Dragic, com 15, e o suplente Tyler Herro, com 13, mais oito ressaltos, também foram determinantes no triunfo dos Heat, que venceram os sete encontros que disputaram nos ‘play-off’, a decorrer na ‘bolha’ de Orlando.



No conjunto de Milwaukee, o grego Giannis Antetokounmpo, sem esconder algumas dificuldades físicas, foi o melhor, com 21 pontos, 16 ressaltos e nove assistências, secundado por 22 pontos de Brook Lopez e 18 de Khris Middleton.



Os Miami Heat podem ‘varrer’ os Milwaukee Bucks dos ‘play-offs’, caso voltem a bater os campeões da ‘regular season’ (56 vitórias e 17 derrotas) no domingo.



No outro encontro da ronda, os ‘pequenos’ Houston Rockets superiorizaram-se categoricamente aos ‘gigantes’ Los Angeles Lakers, equipa com melhor registo a Oeste na fase regular, vencendo por 112-97 no primeiro embate da eliminatória.



James Harden, autor de 36 pontos - com 60 por cento nos ‘tiros’ de campo (12 em 20) - e cinco assistências, liderou os texanos, que, para variar, efetuaram mais lançamentos de dois pontos (42) do que ‘triplos’ (39).



O ‘barbas’ esteve muito bem acompanhado ofensivamente por Russell Westbrook (24 pontos, nove ressaltos e seis assistências) e Eric Gordon (23 pontos), num conjunto que também brilhou na defesa, com PJ Tucker (seis pontos e nove ressaltos) em ‘grande’.



Nos Lakers, que estiveram quase o jogo todo a perder e sucumbiram em definitivo quando sofreram um parcial de 16-3 no quarto período, Anthony Davis (25 pontos e 14 ressaltos) e LeBron James (20 pontos, oito ressaltos e sete assistências) fizeram os seus números, mas foram ‘curtos’ para evitar o desaire.



A única boa notícia para os californianos foi o regresso do base Rajon Rondo, que, no primeiro jogo desde março, conseguiu oito pontos e quatro assistências em 24.32 minutos.