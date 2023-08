Hernâni Broco confirma abordagem do Benfica à Credibom-LA Alumínios-MarcosCar

“Há uma abordagem, houve conversações e estamos aqui a analisar o desenrolar dos acontecimentos, se existe essa confirmação da parte deles [Benfica]”, explicou à Lusa.



Hernâni Broco revelou que “já em anos anteriores, houve uma abordagem”, algo que se repetiu esta época.



“Agora, estamos aqui a tentar perceber, porque também temos de ver os ideais, porque os ideais da equipa passam pela formação. O Benfica tem obrigatoriedade, pela marca que é, de ganhar. Temos de conjugar aqui o caminho que queremos levar”, notou.



O diretor desportivo considera que o interesse do Benfica em aliar-se à Credibom-LA Alumínios-MarcosCar se deveu ao projeto da única equipa 100% portuguesa a participar na 84.ª Volta a Portugal, que termina no domingo, em Viana do Castelo.



“Se calhar, por sermos do Seixal, por ser uma equipa que tem apostado muito na imagem, com a ajuda da Credibom. E, agora, aqui temos de ter em consciência os interesses dos patrocinadores que temos atualmente, porque eu não gostava de dar uma passada à frente e, depois, ter que regredir. Acho que é assim: com o Benfica, a entrar, tínhamos de mudar de filosofia”, reconheceu, à partida da oitava etapa, que está a ligar Boticas a Fafe, no total de 146,7 quilómetros.



O antigo ciclista gostava que, se o Benfica entrasse na sua equipa, “fosse um projeto de vários anos” e não a curto prazo, “para haver alguma estabilidade”.



“O Benfica já foi uma equipa de referência, toda a gente sabe a grandeza do clube. E, depois, houve entradas e saídas e acho que isso não é bom para um clube. Quando for para entrar, temos de segurar um clube desses. Tem de se apresentar um projeto sólido e que traga depois benefícios ao ciclismo. Se o Benfica entrar, para os adeptos [a modalidade] terá outra visibilidade”, defendeu.



Broco lembrou que “é uma promessa do [presidente] Rui Costa querer que o ciclismo volte ao Benfica”, mas salientou a importância de a entrada não ser feita com “pressa” e “ser ponderada”.