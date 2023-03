Heyden Paddon vence Rali Serras de Fafe

Paddon concluiu a prova fafense com o tempo de 1:42.21,3 horas, deixando o segundo classificado, o norueguês Mads Ostberg (Citroën C3) a 10,8 segundos. O estónio Georg Linnamae (Hyundai i20) foi o terceiro, a 27,5 segundos do vencedor.Depois da desistência de Armindo Araújo (Skoda) devido a um despiste, na véspera, Miguel Correia (Skoda Fábia) partiu para esta derradeira jornada a liderar o pelotão nacional, com 23 segundos de vantagem sobre Breen.Mas o piloto irlandês, contratado esta temporada pela Hyundai Portugal para contrariar o domínio de Araújo, entrou ao ataque, até porque sabe que durante a época terá de faltar a uma jornada devido ao compromisso no Mundial de Ralis com a marca coreana.Nos 84 quilómetros cronometrados que os pilotos tinham reservados para este domingo, Craig Breen recuperou o tempo perdido na véspera com dois furos, vencendo a prova do Campeonato de Portugal de Ralis, apesar de ser sexto classificado da geral.”, comentou Breen, que ganhou seis das 14 classificativas disputadas (três foram canceladas no sábado).Miguel Correia ficou em segundo lugar, a 1.35,5 minutos do irlandês.”, disse o piloto natural de Braga.O pódio nacional ficou completo com o algarvio Ricardo Teodósio (Hyundai i20), que sofreu um furo na derradeira especial da prova, que valia pontos extra.”, explicou o campeão nacional de 2019 e 2021.Quem não chegou ao fim foi o madeirense Bernardo Sousa (Citroën C3), devido a um toque com a roda direita traseira na berma.A próxima prova do Campeonato de Portugal é o rali Casinos do Algarve, de 31 de março a 1 de abril.