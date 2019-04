Holandês Mathieu van der Poel vence clássica belga Dwars door Vlaanderen

Lusa Comentários 03 Abr, 2019, 17:52 | Outras Modalidades

Poel, de 24 anos, cumpriu os 182,6 quilómetros que ligaram Roeselare a Waregem em 4:05.54 horas, batendo ao 'sprint' quatro outros ciclistas que o acompanharam nos quilómetros finais.



O francês Anthony Turgis (Direct-Energie) foi segundo, com o mesmo tempo, seguido do luxemburguês Bob Jungels (Deceuninck-Quick Step), terceiro, tendo o austríaco Lukas Postlberger (BORA-hansgrohe) chegado no quarto posto e o belga Tiesj Benoot (Lotto Soudal) no quinto.



O vencedor das edições de 2017 e 2018, o belga Yves Lampaert (Deceuninck-Quick Step), foi hoje oitavo, falhando o objetivo de se tornar o primeiro corredor, ao cabo de 74 edições, a vencer por três vezes.



Para van der Poel, campeão europeu e mundial de ciclocrosse, este foi um novo triunfo na estrada, no primeiro ano enquanto sénior em que aposta na disciplina, depois de vitórias no Grande Prémio de Denain e a primeira etapa da Volta a Antália.



O antigo campeão mundial júnior de estrada, em 2013, e atual vice-campeão europeu na especialidade, já tinha sido quarto noutra clássica do WorldTour na Flandres, a Gent Wevelgem, e conseguiu agora impor-se ao pelotão na Dwars door Vlaanderen.



O português Nelson Oliveira (Movistar) foi hoje 59.º, cortando a meta a 39 segundos do vencedor.



Na corrida feminina, que hoje viveu a terceira edição, o triunfo foi para outra holandesa, Ellen Van Dijk (Trek-Segafredo), numa prova em que a portuguesa Daniela Reis (Doltcini-Van Eyck Sport) foi 80.ª, a 2.06 minutos da vencedora.