Hóquei em patins. HC Braga quer vencer a Taça Europa

Os minhotos vão tentar suceder ao tricampeão Óquei de Barcelos aos bicampeões FC Porto, Benfica e Sporting e aos campeões Sesimbra, Oliveirense e Paço de Arcos, que ganharam 12 títulos para Portugal, numa prova arrebatada nas últimas quatro edições por espanhóis, a derradeira pelo Calafell.



Nas meias-finais, o HC Braga defronta os anfitriões do Lleida, do português Nuno Paiva, que somaram três títulos entre 2017/18 e 2020/21 – a prova não se realizou em 2019/20 devido à pandemia da covid-19 -, procurando manter-se na corrida a um título que foge ao hóquei luso desde o terceiro cetro do Óquei, em 2016/17.



A outra vaga na final da Taça Europa vai sair do embate entre os espanhóis do Voltregà, vencedores em 2001/02, e os estreantes franceses do Coutras, que abrem as meias-finais, no Pavilhão 11 de setembro, em Lleida.



Os comandados de Tó Neves ocupam o oitavo lugar do campeonato nacional – o último de acesso aos play-offs pelo título.



O HC Braga foi o único emblema luso na presente edição da prova, qualificando-se diretamente para os oitavos de final, fase em que eliminou os espanhóis do PAS Alcoi, por duplo 3-2, superando, nos "quartos", os catalães do Igualada, ao perder fora 4-2 e vencer, de forma sofrida, em casa, por 6-3, após prolongamento.



O emblema bracarense marca presença pela terceira vez na "final four" da Taça Europa, depois de em 2010/11 ter sido afastado pelos espanhóis do Vilanova nas meias-finais e em 2011/12 perder a final com os italianos do Bassano, nos penáltis (3-1, após 2-2).



Além de HC Braga, também já estiveram em finais, sem contarem qualquer título, o Gulpilhares, em 1996/97, e o Candelária, em 2006/07. O Paços de Arcos também perdeu duas, tal como o Óquei de Barcelos, e o FC Porto uma.



As meias-finais realizam-se no sábado, com o Coutras a defrontar o Voltregà, a partir das 15h00 em Lisboa, e o HC Braga a medir forças com o anfitrião Lleida, às 18h00. A final é no domingo, a partir das 11h30.