Hóquei Europeu. Federação portuguesa garante que cumpriu protocolos covid-19

", lê-se no comunicado.A FPP adianta ainda que foi "", com "".", refere o organismo.Nesses testes, dois jogadores - João Rodrigues e Henrique Magalhães - testaram positivo, com a FPP a assegurar que ""."Assim, e considerando que, além dos dois casos positivos detetados, toda a comitiva da seleção nacional apresentava resultado negativo à Covid-19, a seleção nacional estava autorizada a disputar o jogo frente a Itália, que decidia o terceiro lugar no Campeonato da Europa", refere.A FPP afiança ainda que, "".Entretanto, a federação europeia de hóquei em patins disse que ainda não definiu uma posição final sobre a atribuição da medalha de bronze no recente Europeu da modalidade, que decorreu em Paredes.Esta posição surge no mesmo dia em que é conhecido um terceiro caso de jogadores portugueses infetados com o novo coronavírus - trata-se de Hélder Nunes, jogador do FC Barcelona, clube que confirmou também o positivo de João Rodrigues.





Pedido de desculpas







No Multiusos de Paredes, a seleção nacional ainda se apresentou perante o público, com Hélder Nunes a tomar a palavra para pedir desculpa a todos aqueles que estavam no pavilhão.disse o hoquista português, antes de agradecer ao público pelo apoio e lamentar o desfecho da prestação lusa:”.Portugal terminou em terceiro lugar a fase de grupos do Campeonato da Europa, com os mesmos 10 pontos de Espanha e França, mas em desvantagem no confronto direto.