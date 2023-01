Hóquei. FC Porto vence Benfica e lidera campeonato

Rafa, aos dois minutos, e o internacional francês Carlo Di Benedetto, aos 28 e aos 39, marcaram os golos numa partida em que o guarda-redes portista, o espanhol Xavi Malián, foi a grande figura.



O Benfica apresentou-se sem o seu guardião titular, Pedro Henriques, que cumpriu o último dos três jogos de castigo que lhe foram aplicados na sequência dos incidentes verificados no jogo dois do "play-off" do campeonato da época passada, frente ao Sporting.



O atacante internacional argentino Pablo Alvarez também desfalcou os encarnados, que não só tiveram pela frente um guarda-redes inspirado como também pecaram na finalização. Neste capítulo, Carlos Nicolia destacou-se pela negativa, ele que muitas vezes foi decisivo no Benfica.



O FC Porto adiantou-se cedo no marcador. Rafa aproveitou uma sobra depois de um remate de meia distância de Gonçalo Alves e, com baliza escancarada, marcou para o FC Porto logo aos dois minutos.



Nesse lance, Bernardo Mendes, que substituiu Pedro Henriques, perdeu o contacto visual com a bola, a defesa encarnada também pecou por lentidão e a consequência foi um golo fácil para o rival.



O Benfica reagiu e podia ter marcado aos nove minutos, mas Gonçalo Pinto falhou o remate à boca da baliza, e pouco depois o FC Porto esteve perto do segundo golo numa contra-ataque rápido.



Xavi Malián iniciou a sua grande exibição neste jogo pouco depois e até ao intervalo efetuou mais algumas intervenções de alto nível, como aconteceu aos 16 minutos, em que negou o golo aos encarnados por duas vezes seguidas.



O Benfica criou lances de perigo e de golo de contra-ataque e, em menor número, de ataque organizado, mas foi em desvantagem para o intervalo ante um opositor calculista, pragmático e que cometeu poucos erros.



Roberto Di Benedetto abriu a segunda parte com um remate potente à barra da baliza portista e aos 28 minutos viu o irmão, Carlo Di Benedetto, rodar sobre Edu Lamas, rematar com o braço direito quase à queima-roupa e fazer o 2-0 a um Benfica que tem a defesa menos batida do campeonato.



O Benfica correu atrás do resultado, arriscou e tentou tudo para reduzir a desvantagem. Falhou, porém, na concretização e Xavi Malián e a defesa portista fecharam-lhe os caminhos para o golo.



O 3-0 final chegou no seguimento de uma bola parada. Carlo Di Benedetto foi mais forte na zona junto à baliza benfiquista e marcou ante a pouca agressividade defensiva do Benfica e, desta vez, com alguma ‘colaboração’ do guarda-redes Bernardo Mendes.



Xavi Malián continuou intransponível, defendendo tudo o que havia para defender e não foi pouco, porque o Benfica tentou tudo, e o FC Porto venceu um jogo em que foi mais consistente, objetivo e provou porque que tem o melhor ataque da prova.