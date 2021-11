Hóquei. Federação europeia ainda sem decisão para o terceiro lugar

Em nota hoje tornada pública, a WSE-RH garante que "até ao momento, não há decisão tomada sobre a atribuição da medalha de bronze", após relembrar o contexto que levou à não realização do jogo entre Portugal e Itália, na sequência de dois casos positivos de covid-19 no seio da equipa lusa.



No comunicado da WSE-RH, sublinha-se ainda que no Europeu de Paredes foram seguidos todas as regras e os protocolos sanitários aplicados em Portugal, quanto ao covid-19.



Esta posição surge no mesmo dia em que é conhecido um terceiro caso de jogadores portugueses infetados com o novo coronavírus - trata-se de Hélder Nunes, jogador do FC Barcelona, clube que confirmou também o positivo de João Rodrigues.



De acordo com fonte da Federação de Patinagem de Portugal, João Rodrigues e Henrique Magalhães testaram positivo ao início da tarde de sábado, dia dos jogos finais do Europeu.



No Multiusos de Paredes, a seleção nacional ainda se apresentou perante o público, com Hélder Nunes a tomar a palavra para pedir desculpa a todos aqueles que estavam no pavilhão.



“Pedimos-vos que compreendam […] é uma coisa que não podemos fazer nada”, disse o hoquista português, antes de agradecer ao público pelo apoio e lamentar o desfecho da prestação lusa: “Queríamos mais, queríamos mais do que o terceiro lugar. Não foi possível, o terceiro também não foi possível por motivos de saúde”.



Portugal terminou em terceiro lugar a fase de ‘grupos’ do Campeonato da Europa, com os mesmos 10 pontos de Espanha e França, mas em desvantagem no confronto direto.