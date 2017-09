Hóquei/Mundial: Argentina, Itália, Espanha, Moçambique e Colômbia nos `quartos`

Lusa 04 Set, 2017, 16:14 | Outras Modalidades

Argentinos e italianos, no Grupo A, e espanhóis e moçambicanos, no B, somam todos dois triunfos, tal como a Colômbia, no Grupo A da Taça FIRS, prova que se realiza paralelamente ao Mundial e que apura duas equipas para os 'quartos'.



Em contraponto com este quinteto, a formação das 'quinas' apenas soma desaires, depois de cair por 4-2 face aos transalpinos, após a derrota por 5-2 com os argentinos.



Na última jornada da fase de grupos, marcada para terça-feira, Portugal está, assim, obrigado a não perder com a França - também derrota nas duas primeiras rondas -, face à qual tem vantagem na diferença de golos (4-9 contra 4-11).



No Grupo B, a disputa vai acontecer entre o Chile e a Alemanha, as outras duas formações que contam por derrotas os encontros efetuados, enquanto, na Taça FIRS, Angola, que defronta o Egito, tem praticamente assegurado o apuramento.



Depois do desaire com a campeã em título Argentina, Portugal voltou a perder, agora com a Itália, que chegou rapidamente a 2-0, com tentos de Giuliu Cocco (04) e Samuel Amato (11 minutos), com Henrique Magalhães a reduzir antes do intervalo (22).



Na segunda parte, um 'bis' de Andrea Malagoli (36 e 47 minutos) manteve os transalpinos no comando do encontro, de nada valendo a Portugal o tento de Hélder Nunes (46, de grande penalidade).



Por seu lado, a Argentina, venceu sem dificuldades a França, por 5-2, com golos de Matias Pascoal, Carlos Lopez (dois) e Pablo Alvarez (dois). Pela França, marcou por duas vezes Roberto Di Benedetto.



No Grupo B, a Espanha sentiu dificuldades inesperadas frente ao Chile, que bateu apenas por 4-3, depois de chegar a liderar por 4-1, enquanto Moçambique goleou a Alemanha por 7-3, com um 'hat-trick' de Filipe Vaz e um 'bis' de Carlos Saraiva.



Na Taça FIRS, a Colômbia goleou a Áustria por 6-1, com um 'póquer' de Carlos Ramirez Trujillo, e está qualificada, enquanto, no Grupo A, Angola 'esmagou' os Estados Unidos por 32-1, com oito golos de João Pinto e seis de João Vieira, e tem mais de 'pé e meio' nos quartos de final.



Os angolanos (50-2) têm uma diferença de golos muito superior a Egito (4-10) e Holanda (9-18), pelo que só matematicamente ainda não estão na fase seguinte.