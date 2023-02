Hoquista Carlo Di Benedetto renova com FC Porto até 2027

"É um momento muito bom renovar com o FC Porto. É uma sensação de felicidade saber que vou ficar aqui mais uns anos, mas também de orgulho e responsabilidade. Tenho a responsabilidade de fazer bem o meu trabalho para ajudar a equipa a conquistar muitos títulos", expressou o dianteiro, em declarações ao sítio oficial dos 'dragões' na Internet.



Carlo Di Benedetto chegou ao FC Porto em 2019, proveniente dos espanhóis do Liceo da Corunha, e já conquistou um campeonato (2021/22), uma Taça de Portugal (2021/22) e uma Supertaça (2019), para além da Taça Intercontinental (2021) e da Elite Cup (2022).



"É difícil escolher o melhor momento que vivi aqui, mas ganhar o campeonato no último jogo do play-off, com o Dragão Arena cheio e contra o Benfica, foi incrível. Foi uma época muito boa para nós e era a melhor maneira de a concluir. Nesse momento viveu-se uma felicidade enorme que queremos repetir. Os meus objetivos são os mesmos desde o dia em que eu cheguei: ganhar todas as competições que o FC Porto disputa", confidenciou.



Natural dos arredores de Paris, o avançado, de 26 anos, marcou 27 golos nos 24 duelos realizados esta temporada e é irmão de Roberto Di Benedetto, dianteiro do rival Benfica.



"Era muito importante mantermos o Carlo Di Benedetto, pois é um jogador fundamental. Felizmente, chegámos a acordo e estamos muito contentes com a renovação. Os golos são a cereja no topo do bolo, mas o Carlo não é só golos. Tem enorme disponibilidade. Está aqui já há quatro anos e encarna o espírito do clube desde o início. É um jogador à Porto", estabeleceu, por sua vez, Eurico Pinto, diretor do hóquei em patins do FC Porto.