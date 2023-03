Hoquista Edu Lamas confirma saída do Benfica no final da temporada

"Foi-me comunicado que não irão contar comigo para a próxima época e queria agradecer a toda a estrutura, desde os presidentes, aos `managers`, ao `staff`, e todos os jogadores que estiveram comigo, assim como aos adeptos", disse Edu Lamas, que está há quatro épocas ao serviço do clube da Luz.

Contudo, o internacional espanhol assegurou estar totalmente concentrado nos objetivos da equipa: "Estou focado na equipa e em conseguir os dois títulos que temos até ao fim da época - campeonato nacional e Liga dos Campeões. Queremos ser felizes no final ao levantar esses títulos".

O jogador tem estado fora dos convocados devido a uma lesão no tornozelo esquerdo, contraída em 15 de fevereiro diante da Oliveirense, confessando estar a "trabalhar muito com os fisioterapeutas, os fisiologistas e com o médico para voltar o mais cedo possível".

"Tenho muita vontade de ajudar a equipa e acabar da melhor forma possível estes quatro anos ao serviço do clube", disse ainda.

Segundo a imprensa desportiva portuguesa, Edu Lamas já assinou contrato com o FC Porto, válido a partir do início da próxima temporada.