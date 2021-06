Hoquista Valter Neves termina carreira e assume funções de `team manager` no Benfica

“O Sport Lisboa e Benfica anuncia que a ligação de Valter Neves ao clube, como atleta, chega ao fim, após 17 épocas em que se assumiu como exemplo inexcedível, tanto dentro como fora das pistas”, começa por dizer o clube no seu sítio oficial.



Na mesma nota, em que historia o percurso e os títulos do hoquista, o Benfica revela que o Valter Neves continuará vinculado ao clube, depois de ter aceitado o convite para assumir o papel de ‘team manager’ da equipa sénior.



"Será também a hora para assumir um novo desafio profissional, aceitando o convite da direção do clube para continuar ligado à secção da modalidade, mais concretamente no papel de ‘team manager’ da equipa sénior", refere o Benfica.



Valter Neves chegou à Luz com 21 anos, proveniente do Paço D’Arcos e representou o clube lisboeta durante 17 épocas, de 2004/05 a 2020/21, conquistando na Luz 17 troféus, entre os quais a Liga Europeia em 2012/13 e 2015/16.



“Foram 680 jogos e 319 golos oficiais ao longo de 17 épocas a defender exemplarmente as cores do Sport Lisboa e Benfica, 13 das quais no papel de capitão de equipa, a personificar a mística em campo”, acrescentam os 'encarnados'.



Um percurso de muitos jogos, que lhe deram, ainda no Benfica, três campeonatos, duas supertaças, três Taças de Portugal e uma Taça de 1947 – o único troféu conquistado esta época pela formação das ‘águias’.