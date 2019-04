Hugo Gaspar e Tiago Violas regressam à seleção de voleibol

Lusa Comentários 27 Abr, 2019, 09:12 / atualizado em 27 Abr, 2019, 09:12 | Outras Modalidades

Terminado o campeonato nacional, com o Benfica a sagrar-se campeão na final disputada com o Sporting, o treinador `leonino` Hugo Silva assumiu o comando da seleção e convocou 18 atletas para a preparação da participação na Liga das Nações, a decorrer de 31 de maio a 30 de junho.

O destaque nos eleitos de Hugo Silva vai para a chamada do praticamente desconhecido Frederico Santos, a jogar no Purdue Fort Wayne, nos Estados Unidos, e para os regressos dos internacionais `encarnados` Hugo Silva e Tiago Violas.

Portugal acolhe no Multiusos de Gondomar, de 14 a 16 de junho, o grupo 9 da fase regular da Liga das Nações (antiga Liga Mundial), que traz a Portugal as seleções do Brasil, Sérvia e China, respetivamente primeira, 11.ª e 20.ª do `ranking`.

O inicio do estágio está agendado para 05 de maio, em Vila Flor.

Pré-convocatória (18 jogadores):

- Zonas 4

Alexandre Ferreira (Aluron Warta Zawiercie/POL)

João Simões (Sporting)

Lourenço Martins (Sporting Espinho)

Caíque Silva (Fonte do Bastardo)

André Marques (Famalicense)

- Distribuidores

Miguel Rodrigues (Rennes Volley/FRA)

Tiago Violas (Benfica)

Frederico Santos (Purdue Fort Wayne/EUA)

- Centrais

Filip Cveticanin (Benfica)

Phelipe Martins (Sporting Espinho)

Nuno Teixeira (Viana)

Guilherme Menezes (Sporting Espinho)

- Opostos

Marco Ferreira (Sporting Espinho)

Bruno Cunha (Viana)

Valdir Sequeira (Videx Grottazzolina/ITA)

Hugo Gaspar (Benfica)

- Líberos

João Fidalgo (Sporting)

Gil Meireles (Esmoriz)