Hugo Silva convoca Dinis Leão, Tiago Pereira e Nuno Teixeira para a Liga Europeia

O oposto Dinis Leão, o zona 4 Tiago Pereira e o central Nuno Teixeira entram para os eleitos de Hugo Silva para colmatar as ausências de Hugo Gaspar, André Lopes e Alexandre Ferreira, que fizeram o apuramento para o Europeu2021.



A seleção nacional parte na quarta-feira com destino à Bielorrússia, onde irá disputar, de sexta-feira a domingo, o primeiro torneio do grupo C da fase preliminar da Golden League. O segundo torneio decorre em Santo Tirso, de 04 a 06 de junho.



Portugal, que venceu a prova em 2010, na altura denominada Liga Europeia, reparte o grupo C com as seleções da Turquia – vencedora da última edição, em 2019 -, Bielorrússia (vice-campeã em 2019) e Republica Checa, que ergueu o troféu em 2004.



Lista de 14 convocados:



- Distribuidores: Miguel Rodrigues (Cuprum Lubin/Pol) e Tiago Violas (Benfica)



- Centrais: Phelipe Martins (Leixões), Filip Cveticanin (Sporting de Espinho), Gerson Gomes Pereira (Martigues VB/Fra) e Nuno Teixeira (VC Viana)



- Zonas 4: Lourenço Martins (SAEMS Tourcoing/Fra), Sebastião Leão (Académica São Mamede), André Marques (Castelo da Maia) e Tiago Pereira (UVC Holding Graz/Aut)



- Opostos: Dinis Leão (Sporting de Espinho) e Marco Ferreira (Al Jazira SC/EAU)



- Líberos: Ivo Casas (Benfica) e João Fidalgo (Sporting)