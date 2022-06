Hurkacz "despacha" Medvedev e conquista torneio de Halle

Hurkacz, 12.º do 'ranking' mundial, somou o seu primeiro triunfo num torneio de relva, ao derrotar Medvedev por 6-1 e 6-4, tornando-se o sétimo tenista a conquistar as cinco primeiras finais da carreira.Em Halle, Hurkacz somou o primeiro título ATP 500, naquela que é a segunda maior conquista da sua carreira, depois do Masters 1000 de Miami em 2021.Medvedev perdeu a segunda final consecutiva em relva, depois da surpreendente derrota na semana passada em 's-Hertogenbosch, frente ao neerlandês Tim van Rijthoven, na altura 205.º do mundo.Medvedev não vai participar em Wimbledon, terceiro torneio do 'Grand Slam' da temporada, depois de os tenistas russos e bielorrussos terem sido impedidos de competir em Inglaterra, devido à invasão da Rússia à Ucrânia.









(Com Lusa)