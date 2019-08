Hyundai vai apresentar carro de competição elétrico em setembro

Lusa Comentários 06 Ago, 2019, 15:40 / atualizado em 06 Ago, 2019, 15:43 | Outras Modalidades

Em comunicado, a Hyundai diz estar a trabalhar num "estimulante novo projeto que vai promover uma nova era para o automobilismo na marca", que está a ser construído em Alzenau, e vai ser apresentado em Frankfurt.



"Espelhando os movimentos em direção à tecnologia híbrida e à eletrificação da indústria automóvel, o automobilismo também se aventurou, nos anos recentes, com a introdução de regulamentação elétrica e híbrida", remata a Hyundai.



Em abril, o responsável da Federação Internacional do Automóvel (FIA) pelo WRC, Yves Matton, anunciou que estava a ser preparada a hibridização dos motores, com a potência atual, e não uma "solução 100% elétrica" para 2022.