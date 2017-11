IAAF atribui à cidade chinesa de Nanjing Mundiais de pista coberta de 2020

Lusa 26 Nov, 2017, 17:32 | Outras Modalidades

A decisão foi anunciada no segundo e último dia da reunião do conselho mundial da organização, a decorrer no Mónaco.



Concorriam com Nanjing as cidades de Belgrado (Sérvia) e Torun (Polónia).



Com mais de oito milhões de habitantes, a cidade de Nanjing acolheu os Jogos Olímpicos da Juventude em 2014 e anunciou que vai construir de raiz um estádio para acolher os campeonatos de pista coberta.



O presidente da IAAF, Sebastian Coe, manifestou na ocasião a sua expectativa de que a atribuição a Nanjing da organização da competição possa contribuir para “fortalecer ainda mais a já robusta cultura de atletismo” na China.



Já hoje, a IAAF anunciou hoje a decisão de manter a suspensão da Rússia, que se mantém desde novembro de 2015, devido a 'doping' institucional.



A decisão surge a apenas alguns dias de uma reunião decisiva da comissão executiva do Comité Olímpico Internacional (COI), a realizar entre 05 e 07 de dezembro, em Lausana, Suíça, na qual vai ser decidida a participação da Rússia nos Jogos Olímpicos de inverno de 2018, que vão decorrer entre 09 e 25 de fevereiro, em Pyeongchang, Coreia do Sul.