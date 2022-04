Iga Swiatek avança para a final do torneio de Miami

Iga Swiatek, número dois do mundo, bateu Pegula, 21.ª da hierarquia, por 6-2 e 7-5, em uma hora e 48 minutos, na segunda meia-final do torneio norte-americano da categoria WTA 1.000.A recente vencedora em Indian Wells, de 20 anos, vai subir ao primeiro lugar do ranking WTA na próxima atualização, na segunda-feira, depois do surpreendente abandono da australiana Ashleigh Barty, que ocupava a liderança.A polaca vai disputar o título de Miami frente a Osaka, ex-líder da hierarquia e atual 77.ª, que derrotou a suíça Belinda Bencic, por 4-6, 6-3 e 6-4, para voltar a uma final, fase que não alcançava desde o Open da Austrália de 2021, quando ganhou o seu último título e o quarto em provas do "Grand Slam".Este vai ser o segundo encontro entre Swiatek e Osaka, depois do embate nos oitavos de final do torneio de Torono, em agosto de 2019, quando a japonesa levou a melhor frente à polaca, por 7-6 (7-4) e 6-4.