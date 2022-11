Iga Swiatek bate Daria Kasatkina e entra a ganhar nas WTA Finals

Em Fort Worth, nos Estados Unidos, Swiatek comprovou o seu favoritismo face à número oito do ranking WTA e triunfou pelos parciais de 6-2 e 6-3, num encontro que teve a duração de uma hora e 23 minutos.



No Grupo A, Swiatek parte na frente, com a primeira ronda a fechar com o confronto entre a francesa Caroline Garcia, sexta da WTA, e a norte-americana Coco Gauff, quarta do mundo.



Em outro encontro disputado hoje, a bielorrussa Aryna Sabalenka, sétima da hierarquia, venceu a tunisina Ons Jabeur, número dois do Mundo, por 2-1, com os parciais de 3-6, 7-6 (7-5) e 7-5, num encontro que teve a duração de duas horas e 31 minutos.



O Grupo B da competição é liderado por Maria Sakkari e Sabalenka, ambas com um triunfo, enquanto Jabeur e Jéssica Pegula ainda não pontuaram.



A competição junta as oito melhores tenistas do mundo, num torneio em que estão divididas em dois grupos, com as duas primeiras de cada a seguirem em frente para as meias-finais.