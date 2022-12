Iga Swiatek eleita desportista do ano

De acordo com os resultados da votação, na qual a agência Lusa participou, Swiatek, de 21 anos, somou mais 12 pontos do que o sueco Armand Duplantis, campeão e recordista mundial do salto com vara, que foi segundo, imediatamente à frente do piloto de Fórmula 1, Max Verstappen.



O avançado francês Kylian Mbappé, na sexta posição, é o único futebolista no top-10, da 65.ª edição do prémio, que o português Cristiano Ronaldo conquistou em 2016 e 2017.



Em 2022 Iga Swiatek venceu oito torneios, entre os quais os Roland Garros e Open dos Estados Unidos, e em abril tornou-se a primeira polaca a assumir a liderança do ténis mundial.



- Lista dos 25 mais votados:



1. Iga Swiątek, Pol (ténis) 118 pontos.



2. Armand Duplantis, Sue (atletismo) 106.



3. Max Verstappen, Hol (fórmula 1) 82.



4. Carlos Alcaraz, Esp (ténis) 76.



5. Rafael Nadal, Esp (ténis) 66.



6. Kylian Mbappe, Fra (futebol) 55.



7. Johannes Thinges Boe, Nor (biatlo) 50.



8. Therese Johaug, Nor (esqui nórdico) 42.



9. David Popovici, Rom (natação) 37.



10. Jonas Vingegaard, Din (ciclismo) 33.



11. Marte Olsbu Roiseland, Nor (biatlo) 29.



12. Remco Evenepoel, Bel (ciclismo) 28.



13. Annemiek Van Vleuten, Ned (ciclismo) 27.



14. Nikola Jokic, Ser (basquetebol) 26.



15. Novak Djokovic, Ser (ténis) 23.



. Jacob Ingebrigtsen, Nor (atletismo) 23.



17. Karim Benzema, Fra (futebol) 19.



18. Harrie Lavreysen, Hol (ciclismo) 16.



19. Giannis Antetokounmpo, Gre (basquetebol) 15.



. Gina Luckenkemper, Ale (atletismo) 15.



. Marco Odermatt, Sui (esqui alpino) 15.



22. Miltiadis Tendoglou, Gre (atletismo) 13.



23. Niklas Kaul, Ale (atletismo) 10.



. Kristof Milak, Hun (natação) 10.



. Anders Mol and Christian Soerum, Nor (voleibol praia) 10.