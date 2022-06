Iga Swiatek soma 37.ª vitória seguida e está na terceira ronda

A tenista polaca Iga Swiatek, líder do 'ranking' mundial, apurou-se hoje para a terceira ronda de Wimbledon, terceiro torneio do 'Grand Slam', ao bater a neerlandesa Lesley Pattinama Kerkhove, na sua 37.ª vitória consecutiva.