Aos 21 anos, Swiatek, já vencedora de três torneios "Grand Slam", incluindo Roland Garros e o US Open, ambos este ano, impôs-se ante a 77.ª jogadora mundial por 6-3, 3-6 e 6-0, ao cabo de uma hora e 49 minutos de jogo.É o oitavo título do ano, à nona final, um registo que ninguém no ténis feminino tinha conseguido alcançar desde Serena Williams em 2013, ainda que a norte-americana tenha chegado às 13 finais nesse ano, tendo ganho 11.