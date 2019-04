II Encontro Nacional de Andebol para a Deficiência Intelectual tem lugar no fim de semana

RTP Comentários 03 Abr, 2019, 16:36 / atualizado em 03 Abr, 2019, 16:40 | Outras Modalidades

"Desportivismo é quando saímos de campo e não importa se ganhámos ou perdemos, porque saímos com o mesmo orgulho", pode ler-se na página das redes sociais de uma das equipas estreantes, o IFC Torrense, na vertente da secção de Andebol Adaptado (IFCT/ACR)





(Foto: IFCT/ACR)





O clube do Seixal tem desenvolvido um trabalho empenhado nesta aposta na modalidade, que acarreta, como se pode imaginar, custos, investimentos e dedicação dos responsáveis para que o desporto chegue a todos os cidadãos.





Em Tavira, o Clube de Vela da cidade, a Fundação Irene Rolo Fir, o Município de Tavira, e a Anddi Portugal, voltam a unir forças com o apoio do Projeto Andebol4All da Federação de Andebol de Portugal, da Associação de Andebol do Algarve, do IPDJ - Instituto Português do Desporto e Juventude, I.P., entre outros apoios, para organizar o II Encontro Nacional de Andebol para a Deficiência Intelectual.







No fim de semana que se aproxima há 10 clubes envolvidos e 12 equipas em competição: CAID - Santo Tirso; Clube Gaia; Udi Setúbal (equipa a e b.); C. Vela Tavira / F. Irene Rolo; Ceeria / Cister Alcobaça (equipa a e b.); Cercilamas / CDC SP Oleiros; Cautchú APDD / ASCO; IFC Torrense; CerciPortalegre e Acaso-Olhão.





(Foto: facebook/Pavilhão-Municipal-Doutor-Eduardo-Mansinho-Tavira)







O sucesso do evento em abril de 2018 levou ao regresso da iniciativa à cidade de Tavira, agora com o II Encontro Nacional de Andebol para a Deficiência Intelectual, e que promete "muitas novidades" na edição deste ano.





O vento do Algarve contará ainda com uma demonstração da modalidade de andebol em Cadeiras de Rodas, com a realização dos jogos de ACR4 e ACR6 entre as equipas do Sporting CP/CP Messines/AMAL e do IFC Tortense referentes às nonas jornadas dos Campeonatos Nacionais de Andebol em Cadeira de Rodas (ACR).





Em dezembro último, Portugal comemorou a vitória na Europa no 3º Torneio Europeu de Andebol em Cadeira de Rodas, que decorreu em Leiria, a 1 e 2 de dezembro.