Imortal vence Lusitânia e apura-se para final da Taça de basquetebol

Liderados pelo ‘MVP’ Marquise Moore, autor de 21 pontos, 10 ressaltos e sete assistências, bem coadjuvado pelos compatriotas norte-americanos Spencer Littleson (25 pontos) e Joshua Ferguson (16 pontos e 10 ressaltos), os algarvios foram mais eficazes nos lançamentos de campo (48,3% contra 34,9%) e lideraram durante mais tempo (23.17 minutos).



O Lusitânia até chegou ao final de um primeiro período marcado pelo equilíbrio com uma vantagem de 17-14, muito por ‘culpa’ de um ‘triplo’ de Fernando Ferreira e dois lançamentos livres de Daniel Relvão, que valeram, no último minuto, uma vantagem de cinco pontos, a maior registada nos primeiros 10 minutos.



Mas, os algarvios inverteram a tendência no segundo período, liderados por Moore, com 13 pontos, cinco ressaltos e quatro assistências ainda na primeira parte, para chegaram ao intervalo com uma vantagem de 39-33, após um período em que o Lusitânia esteve oito minutos sem pontuar e desbaratou um avanço de nove pontos (26-17).



O equilíbrio manteve-se nos primeiros cinco minutos do terceiro período, quando o Imortal tentou ‘disparar’ com um parcial de 6-0 para a sua maior vantagem no encontro (60-49), mas o Lusitânia respondeu com 10-0 nos últimos 2.45 minutos para deixar o marcador em 60-59 para os algarvios e tudo em aberto no início do quarto e último período.



Então, os açorianos ainda voltaram à liderança do marcador durante cerca de um minuto e meio, mas o Imortal conseguiu um parcial de 11-2 em quatro minutos, que lhe voltou a dar uma vantagem de oito pontos (73-65) para gerir na metade final do derradeiro período.



Desta forma, o Imortal vai defrontar na final, no domingo, às 19:00, o vencedor da outra meia-final, entre Sporting e Benfica.







Jogo no Pavilhão Multiusos de Sines.



Imortal - Lusitânia, 82-77.



Ao intervalo: 39-33.







Sob a arbitragem de Sérgio Silva, Diogo Martins e Pedro Cunha, as equipas alinharam e marcaram:



- Imortal: Terry Nolan Jr. (6), Spencer Littleson (25), Marquise Moore (21), Joshua Ferguson (16) e Earl Watson (2). Jogaram ainda Emanuel Sá, Jacques Conceição (3), Jonathan Silva (7) e Diogo Seixas (2).



Treinador: Iñaki Martín.



- Lusitânia: Derek Jackson Jr. (13), Daniel Relvão (4), Pedro Oliveira (3), Trey Moses (5) e Ryan Weber (10). Jogaram ainda Justin Davis (17), Fernando Ferreira (13), Deng Geu (2) e Lamine Banora (10).



Treinador: Nuno Barroso.







Marcha do marcador: 5-7 (05 minutos), 14-17 (primeiro período), 27-28 (15 minutos), 39-33 (intervalo), 53-46 (25 minutos), 60-59 (terceiro período), 69-65 (35 minutos) e 82-77 (resultado final).



Assistência: Cerca de 200 espetadores