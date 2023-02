Incidentes com adeptos da Fiorentina resulta em diversos feridos

Em comunicado, a PSP dá conta da operação especial que realizou por ocasião do jogo entre o Sporting de Braga e a Fiorentina, a contar para a primeira mão do play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Europa, ganho pelos italianos por 4-0.



"Quando se efetuava o acompanhamento de cerca de um milhar de adeptos visitantes na sua deslocação para o estádio, pelas 16:45, no início da rua de S. Martinho, em Braga, verificou-se a existência de agressões entre os adeptos", pode ler-se na nota.



A PSP acrescenta que os agentes mais próximos do local "tentaram fazer cessar as agressões, tendo de imediato um conjunto alargado de adeptos atacado os polícias, através do arremesso de artigos pirotécnicos, pedras, garrafas, paus e impactos com cintos".



"Para salvaguarda da integridade física dos polícias, foi reposta a ordem através do uso da força e meios coercivos de baixa potencialidade letal. No decorrer desta ação, registaram-se ferimentos em dois polícias e em alguns adeptos", acrescenta o comando, adiantando ainda que durante toda a operação foram detidos seis adeptos afetos à Fiorentina, "que serão presentes ao Tribunal Judicial de Guimarães" durante o dia de hoje.