Inês Barros 9.ª no fosso olímpico dos mundiais

Maria Inês Barros terminou as cinco rondas de qualificação com um total de 118 pontos, a apenas um de poder discutir o "shoot-out" de acesso à final e a quatro de Alessandra Perilli, da São Marino, que conseguiu a melhor marca.A outra portuguesa em prova, Ana Rita Rodrigues, foi 31.ª, com 113 pontos.Na prova masculina, Armelim Rodrigues terminou na 11.ª posição, com 122 pontos, a apenas dois dos líderes, Marian Kovacocy (Eslováquia) e Khaled Almudhaf (Kuwait), e a apenas um do 'shoot-out'.O olímpico João Paulo Azevedo foi 57.º, com 118 pontos, e José Faria terminou em 72.º, com 117.Na sexta-feira, disputa-se a prova de equipas mistas de fosso olímpico, com as duplas João Paulo Azevedo/Maria Inês Barros e Armelim Rodrigues/Ana Rita Rodrigues.