Inês Barros fala em ano de ouro

"Para mim, isto foi o ano de ouro, foi mesmo assim. Foram as conquistas de tudo o que eu ainda tinha para alcançar, que era aquilo que me faltava, eram estas quatro medalhas", assumiu.



Na Celebração Olímpica, em Lisboa, a atleta, de 22 anos, disse que o prémio que recebeu "representa tudo, representa o trabalho de uma equipa, o trabalho de uma vida".



"Aumenta sempre (a responsabilidade). Quanto mais prémios, mais a responsabilidade. Mas temos de continuar a fazer o nosso melhor", afirmou.



Em relação a Paris2024, Inês Barros diz que agora "é trabalhar, trabalhar, trabalhar".



"Tem de ser, temos de trabalhar mais para conseguir alcançar os nossos objetivos lá", referiu.



A jovem penafidelense está a estudar Medicina Veterinária e admite que vai "tentar deixar uma parte em 'stand-by' do curso".



"Mas não vai ser muito preocupante. Vou continuar a ter algumas aulas, vou continuar a ir às aulas, a fazer alguns exames. Mas sim, não vai ser o (ano) completo", completou.



Inês Barros foi campeã europeia de fosso olímpico, garantindo a primeira vaga para Portugal nas provas femininas de tiro com armas de caça em Jogos Olímpicos.



Antes de garantir o título europeu, Inês Barros já tinha conquistado outras três medalhas de ouro em provas internacionais, na prova individual da Taça do Mundo do Egito e nas provas de equipas mistas dos Mundiais e da Taça do Mundo do Chipre, ao lado de João Paulo Azevedo.