Inês Barros lidera no Europeu de tiro com armas de caça

A portuguesa Inês Barros é a líder isolada no Campeonato da Europa de tiro com armas de caça (trap), ao conseguir hoje, no primeiro dia de competição, em Osijek, Croácia, uma pontuação de 73 pratos.

A atiradora somou, nas três séries de 25 pratos, 24+25+24.



Na sexta posição encontra-se outra lusa, Ana Rita Rodrigues, com 70 pratos partidos (24+24+22).



Na competição masculina, João Paulo Azevedo e José Bruno Faria atingiram ambos 71 pratos, seguindo na 27.ª e na 33.ª posição, respetivamente. Quanto a Armelim Rodrigues, está no 73.º lugar, com 68.



No domingo, cada participante atirará a mais duas séries de 25 pratos cada, antes das meias-finais, acessíveis aos oito melhores.



Inês Barros e Ana Rita Rodrigues participarão também na prova de equipas mistas, a primeira a fazer dupla com João Paulo Azevedo – que também participa na prova de equipas masculinas – e a segunda com Armelim Rodrigues, que faz também o pleno, atirando na competição de equipas masculinas. José Bruno Faria participa ainda na prova de equipas masculinas.