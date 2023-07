Inês Barros segue em segundo no fosso olímpico da Taça do Mundo de Itália

Com três das seis séries de 25 tiros cumpridas, a atiradora lusa soma 73 pontos em 75 possíveis, apenas atrás da italiana Alessia Iezzi, com 74.



Numa competição com 87 participantes, Ana Rita Rodrigues é 17.ª, com 69 tiros certeiros.



Na competição masculina, José Bruno Faria é o melhor luso com o 58.º posto, com 70 pontos, em evento com 196 atletas, entre os quais apenas o chinês Qi Ying, que fez o pleno de 75.



Já Armelim Rodrigues é 81.º, com 69 pontos, enquanto João Paulo Azevedo é 91.º, com 68.



No início do mês, em 02 de julho, João Paulo Azevedo, Armelim Rodrigues e José Bruno Faria conquistaram a medalha de bronze na prova de equipas de fosso olímpico dos Jogos Europeus Cracóvia2023.



A competição prossegue no domingo, dia em que também se vão disputar as finais.