Inês Henriques denuncia assédio sexual durante o treino

”, escreveu, no Facebook.Inês Henriques, de 41 anos, campeã da Europa em Berlim2018 e do mundo em Londres2017, nos 50 quilómetros marcha, acusou umde lhe, durante uma conversa de circunstância na qual fazia o aquecimento para o treino na estrada da Caniceira, na qual treina “há mais de 30 anos”.”, revelou.A atleta do Clube de Natação de Rio Maior, que aguardava pelo treinador Jorge Miguel, disse ter “reagido com palavras agressivas”, pois “não admitia tal falta de respeito” e posteriormente apresentou queixa na GNR assumindo que só poderá identificar o prevaricador, “que não avançou e foi-se embora”, caso o veja novamente.”, concluiu.Inês Henriques foi 20.ª em Atenas2004, 15.ª em Londres2012 e 12.ª no Rio2016.