Inês Henriques e Miguel Oliveira eleitos "Atletas do Ano"

18 Jan, 2018

À margem da 22ª Gala do Desporto e depois de ter sido distinguido como "Atleta masculino do ano", o motociclista da KTM dirigiu agradecimentos aos portugueses que acompanham o seu trabalho na classe de Moto2, depois de conseguidas duas pole position, nove pódios e três vitórias nas últimas três provas (Austrália, Malásia e Valência) do campeonato.



"O reconhecimento do público em geral é muito importante, felizmente tenho tido cada vez mais seguidores, mais pessoas a ver as minhas corridas ao domingo, isso é um motivo de grande satisfação para mim. O meu único foco é manter as expectativas das pessoas em alta e poder continuar a dar a Portugal os resultados que tenho dado, todas estas vitórias", declarou.



Já a marchadora Inês Henriques, campeã do mundo e recordista dos 50 quilómetros marcha em 2017, recordou o feito conseguido no ano passado, prometendo futuramente entrar em todas as provas para alcançar a vitória.



"É a recompensa e estou muito feliz, porque os portugueses votaram em mim e reconheceram que o que eu fiz foi grandioso. Em todas as provas de 50km quero estar a lutar pelo primeiro lugar. Estou a fazer o meu trabalho e vou tentar sempre estar ao alto nível para lutar pelo primeiro lugar", assegurou a "Atleta feminina do ano".





Outros desportistas galardoados

O galardão de "Treinador do ano" foi entregue a, que preferiu dar o mérito ao seu pupilo Fernando Pimenta."Neste ano temos quatro medalhas de europeus e mundiais do Fernando. Não é fácil trabalhar um atleta e ter a consistência do Fernando. Ele tem tido consistência nos últimos anos em que, praticamente, é medalha em Mundiais e Europeus. É um superatleta", disse o bicampeão da Europa em K1 1.000 metros, campeão do mundo em K1 5.000 metros e vice-campeão do mundo em K1 1.000 metros (canoagem).Por último, a medalhada olímpica em 2008 Vanessa Fernandes apontou a sua visão para os Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2020, dirigindo-se à, que venceu o troféu de "Equipa do ano", face ao Europeu de clubes e o campeonato nacional jovem de clubes conquistados, em 2017."A equipa do Benfica, com o resultado que fez, tem bastantes possibilidades de em 2020 estar a disputar os Jogos Olímpicos e de estar lá para competir para tentar fazer o melhor resultado. Ter o Benfica no meio de todo este movimento do triatlo, a nível europeu, é bastante bom. Foi um resultado de um prémio muito bom para nós", concluiu.O prémio "Jovem Promessa" foi atribuído ao futebolista do SportingPor outro lado, o selecionador nacional de futebol,, foi um dos vários galardoados com o prémio "Personalidade do Ano".