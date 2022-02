Inês Henriques volta à seleção no Mundial de marcha

Portugal vai estar representado na capital de Omã, em 4 e 5 de março, pela mais pequena delegação portuguesa de sempre na competição, cuja primeira edição foi disputada em 1987, em Nova Iorque, então sob a designação de Taça do Mundo de marcha.





Ausências significativas







O marchador do Sporting é uma ausência notada na convocatória divulgada pela Federação Portuguesa de Atletismo (FPA), mas porque não compete desde 6 de agosto de 2021, quando alcançou o quinto lugar na prova de 50 quilómetros de Tóquio2020, em Sapporo, e, em setembro, foi operado a uma rotura na anca direita, antevendo, então, vários meses de recuperação.Igualmente de fora da competição de seleções ficou a olímpica Ana Cabecinha (CO Pechão), que se sagrou campeã nacional dos 20 quilómetros marcha no passado dia 6, em Olhão, em 01:36.10 horas, falhando a marca de qualificação (01:33.00).Apesar de ter sido 20.ª em Tóquio2020, a algarvia continua a deter o melhor resultado das provas de marcha em Jogos Olímpicos, com a sexta posição no Rio2016, depois do sétimo lugar em Londres2012 e do oitavo em Pequim2008.Além de Inês Henriques e Rui Coelho nas provas de 35 quilómetros, Portugal vai estar ainda representado na prova feminina de 10 quilómetros de sub-20 pela também riomaiorense Inês Mendes, que atualmente compete como individual.Portugal tem como melhores resultados na competição os alcançados por Vera Santos, segunda nos 20 quilómetros em 2010 e terceira em 2008, no setor feminino, e João Vieira, oitavo na mesma distância em 2006.

Inês Mendes vai ser a primeira a entrar em prova, no dia 4 de março, enquanto Inês Henriques e Rui Coelho vão disputar as suas competições no dia seguinte.