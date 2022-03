Inês Mendes 16.ª na prova de sub-20 dos Mundial de marcha

A atleta natural de Rio Maior, que corre como individual, concluiu os 10 quilómetros da prova integrada na anteriormente designada Taça do Mundo de marcha em 51.29 minutos.



Yunyan Jiang foi a mais rápida, em 47.48 minutos, menos 15 segundos do que a compatriota Jinyan Jiang e menos 23 do que a finlandesa Heta Veikkola, segunda e terceira classificadas, respetivamente.



Com três atletas entre os seis primeiros lugares – Meiduo Gangla foi sexta –, a China venceu o título de seleções, enquanto a Austrália terminou em segundo e a Espanha em terceiro.



A prova foi antecedida por um momento dedicado à Ucrânia, com vários atletas a erguerem uma bandeira do país que está a ser alvo de uma ofensiva militar pela Rússia, enquanto o presidente da World Athletics, o britânico Sebastian Coe, depositou um ramo de flores azuis e douradas.



Valeriya Sholomitska, a única atleta ucraniana presente na anteriormente designada Taça do Mundo de marcha, sem esconder a emoção, concluiu a prova no quarto lugar, a 1.05 minutos da vencedora.



“Estou muito feliz por estar nesta competição. A situação no meu país é muito difícil, muitas pessoas morreram, mas nós só queremos paz”, afirmou a marchadora, de 17 anos.



O treinador da atleta enalteceu o feito de Sholomitska, apelando também à paz no seu país.



“Vir aqui é um momento de glória para o nosso país. Estamos muito agradecidos por ter chegado a esta competição (…). O que está a acontecer atualmente não é normal. A minha mãe é russa, o meu pai ucraniano e nós só queremos paz”, disse o técnico Olena Borysyuk, igualmente citado pela World Athletics.



A mais pequena delegação portuguesa de sempre no Mundial de marcha de seleções volta a competir no sábado, com Inês Henriques (CN Rio Maior) e Rui Coelho (Benfica) nas provas de 35 quilómetros, que vão ser disputadas em conjunto, a partir das 7h00 locais (3h00 em Lisboa).