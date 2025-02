O norueguês Jakob Ingebrigtsen melhorou, no meeting de atletismo de Liévin, o recorde do mundo da milha, superando, na mesma corrida, o recorde dos 1.500 metros.

Na sétima etapa do Indoor Tour de Ouro, na Arena Stade Couvert de Liévin, Ingebrigtsen correu pela primeira vez a milha em pista curta e fê-lo da melhor maneira, em 3.45,14 minutos, retirando 1,49 segundos ao máximo anterior, apenas de sábado passado, do norte-americano Yared Nguse, em Nova Iorque.



Cronometrado à passagem dos 1.500 metros, registou 3.29,63, o que também é recorde mundial - o anterior máximo, 3.30,60, já era do norueguês, conseguido também em Liévin, em 2022.