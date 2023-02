Inglaterra derrota Itália e isola-se no terceiro lugar do torneio das Seis Nações

Foi o primeiro triunfo do treinador Steve Borthwick desde que substituiu Eddie Jones no comando da seleção da rosa, que deixa os ingleses a quatro pontos da Irlanda e da Escócia, que lideram o torneio, e com mais um do que os ‘bleus’, derrotados no sábado em Dublin.



Os ingleses assentaram o triunfo na solidez defensiva da primeira parte e chegaram ao intervalo a vencer por 19-0, com ensaios de Jack Willis (12 minutos), Ollie Chessum (27) e Jamie George (36).



Na segunda parte, um ensaio de penalidade (49) e outro de Henry Arundell (69) mantiveram sempre os italianos a uma distância ‘segura’, apesar de os transalpinos conseguirem também dois toques de meta neste período, através de Marco Riccioni (43) e Alessandro Fusco (62).



Concluída a segunda jornada do torneio das Seis Nações, a Irlanda e a Escócia lideram com 10 pontos à frente de Inglaterra (6), França (5), Itália (1) e País de Gales (0).