Inglaterra vence no País de Gales e mantém aspirações no torneio das Seis Nações

As hipóteses da seleção da rosa parecem ser, no entanto, meramente matemáticas, uma vez que nem sequer conseguiu levar de Cardiff o ponto de bónus ofensivo, frente a um País de Gales que, pela primeira vez em 16 anos, voltou a perder os três primeiros jogos do torneio.



A Inglaterra vencia por 8-3 ao intervalo com uma penalidade de Owen Farrell (09 minutos) e um ensaio de Anthony Watson (18), mas Louis Rees-Zammit (41), com um toque de meta a abrir a segunda parte, transformado por Leigh Halfpenny, colocou a equipa da casa em vantagem (10-8).



Mas quando Kyle Sinckler (44) voltou a cruzar a linha pelos ingleses, apenas três minutos depois, percebeu-se que, apesar de não estar a conseguir uma exibição ‘famosa’, a Inglaterra estava, mesmo assim, alguns furos acima e Ollie Lawrence (74) acabou, por fim, por os visitantes a salvo de qualquer surpresa.



Antes disso, no primeiro jogo do dia, a Irlanda saiu de Roma com um triunfo por 34-20 mas os números não ilustram as dificuldades sentidas pelos líderes do ranking mundial.



A Irlanda assegurou o ponto de bónus ofensivo ainda na primeira parte, com ensaios de James Ryan (02), Hugo Keenan (12), Bundee Aki (19) e Mack Hansen (34), mas a Itália, com dois ensaios transformados e duas penalidades, manteve-se dentro do resultado até ao segundo toque de meta de Hansen (70) a apenas 10 minutos do final.



Os triunfos de Inglaterra e Irlanda colocam pressão sobre França e Escócia, que se enfrentam no domingo, em Paris.



Com esse encontro por disputar, a Irlanda lidera com 15 pontos, seguida por Escócia (10), Inglaterra (10), França (5), Itália (1) e País de Gales (0).