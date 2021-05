Internacionais de Portugal em badminton já sem jogadores lusos

Hoje, Atilano perdeu nos quartos de final com o polaco Michal Rogalski, com os parciais de 21-11 e 21-13, em 34 minutos.



As duas duplas portuguesas que continuavam em competição, em pares mistos e pares femininos, também viram o seu caminho ser barrado na jornada de hoje.



Gabriel Rodrigues e Mariana Chang defrontaram os franceses William Willeger e Sharone Bauer, para perderem por 22-20 e 21-19, em 31 minutos.



Quanto às irmãs Sónia e Adriana Gonçalves, cederam em 29 minutos ante as holandesas Alyssa Tirtonsentono e Imke van der Aar, por 21-12 e 21-14.