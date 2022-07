Investigação sobre origem do movimento olímpico mostra génese desportiva do país

Em entrevista à Lusa, Rita Nunes explica que a tese de doutoramento, que defendeu já este ano e será publicada em livro em setembro, é “o culminar de aproximadamente nove anos de investigação e trabalho de doutoramento”, na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa.



Diretora do Departamento de Educação e Memória Olímpica do Comité Olímpico de Portugal (COP), a investigadora responde a “uma curiosidade, como surgiu o movimento olímpico em Portugal”, mas acaba a traçar um retrato da génese desportiva, no sentido mais próximo dos tempos atuais, no país.



“Recuei até meados do século XIX, aos primeiros clubes, associações, depois ligas e federações, o início da internacionalização dos atletas portugueses, a irem a provas e concursos noutros países europeus, para perceber como o desporto começava a ser entendido. As elites nacionais que iam estudar para fora, nomeadamente para o Reino Unido, traziam novas formas de lazer, não só com equipamentos, mas também as regras dos jogos”, explica.



Rita Nunes vê também a influência de cidadãos estrangeiros no país, dos cabos submarinos em Carcavelos ao vinho do Porto, que vão introduzindo “inovação e alguma surpresa” por via do futebol, do cricket, do râguebi e do ténis.



“De uma vertente dos lazeres, chegou o formato mais de competição, à procura do recorde, da distância, do tempo”, acrescenta.



Ao estudar a origem do movimento, foi até às estruturas interessadas por este fenómeno social em Portugal, e chegou então à Sociedade Promotora de Educação Física Nacional, formada em 1909, que começa “a organizar Jogos Olímpicos Nacionais, para perceber que atletas e modalidades poderiam representar mais tarde” o país no ‘verdadeiro’ evento internacional.



Uma “característica essencial” para qualquer país é a existência de um Comité Olímpico, e o português forma-se a caminho de Estocolmo1912, uma estreia marcada pela morte do maratonista Francisco Lázaro e que Rita Nunes explorou já no livro “Os 6 de Estocolmo”.



Em torno da I Guerra Mundial, uma “maior generalização de práticas desportivas nas classes mais baixas”, no país, contrasta com problemas internacionais, após o primeiro cancelamento, da edição de 1916, e a mudança da sede do Comité Olímpico Internacional para Lausana.



A crescente necessidade de uma “reorganização” leva à publicação “no Diário do Governo de uma lista de pessoas que deviam organizar e constituir o próximo Comité Olímpico”.



“Aí, já se procura que a organização seja mais apoiada, e mais estruturada, [mas] não acontece assim tanto. Há essa intenção, [mas] não se consegue tanto para 1920, mas estes marcam realmente essa situação. [...] A partir de Antuérpia1920, as direções deixam de se extinguir, começa uma estabilidade. É também com essa estabilidade que Portugal consegue a primeira medalha em Paris1924”, um bronze em equestre, refere.



A chegada de maior organização e “estabilidade” encerra o período estudado por Rita Nunes, dado que depois disso “seria outra forma de ver o olimpismo em Portugal”, que inaugurará “uma visão mais macro do que é o movimento”.



Puxando atrás, encontra “uma maior abrangência das práticas desportivas” a despontar no início do século XX, mais pelas classes médias altas, que ao contrário dos operários não trabalhavam 12 a 14 horas – mas havia exceções, como Francisco Lázaro.



“A prática do ciclismo começou-se a generalizar, e o futebol, também pela facilidade dos equipamentos, de se marcarem campos, de ser relativamente fácil poder-se recriar jogos e competições. A generalização começa mais nos anos 1920, e já depois da I Guerra, e começam a surgir mais federações desportivas e a haver mais competições e organizações. [...] O desporto começa a ser falado também nas sessões parlamentares, a ter outra dinâmica”, explica.



Por fim, a tese responde também a uma lacuna sobre este período histórico, no qual assentava uma confusão de décadas, sobre a data de constituição do COP, confundida com a da Sociedade Promotora de Educação Física Nacional.



“De uma vez por todas, são apresentados aqui vários factos, argumentos e fontes que nos permitem afirmar com segurança que a Sociedade foi fundada em 1909 e o COP em 30 de abril de 1912, com o objetivo de participar-se nos Jogos Olímpicos de Estocolmo”, reforça.



A influência do Rei D. Carlos I e das elites na disseminação desportiva e no apoio à organização do movimento olímpico, mais documentada, é outro dos focos do trabalho, que segue o interesse governativo, a questão do amadorismo, central no movimento, e “o espaço e impacto que o desporto tinha na sociedade”, como era visto pela mesma.



A participação feminina, de resto, acontece “mais tarde” - e por isso é pouco referenciada no trabalho -, mais uma vez ligada às elites, a professoras de ginástica e a quem consegue fugir à tendência internacional de que o desporto feminino não devia incluir coisas ‘deselegantes’ como suar, além de incluir ‘aerodinâmicos’ vestidos “enormes e chapéus de ponta comprida”.



“Há uma evolução mais rápida noutros países, em Portugal é um pouco mais lenta, e o exemplo que se pode ter é a estreia das mulheres portuguesas só acontecer em 1952, o que reflete um pouco o percurso que as mulheres tiveram de fazer em Portugal em várias áreas da sociedade”, nas últimas duas décadas até à estreia marcada pela ditadura do Estado Novo, acrescenta.



O trabalho de Rita Nunes será editado em setembro em livro, com prefácio do presidente do COP, José Manuel Constantino, pela editora Visão e Contextos.