Irina Rodrigues falha final do disco

Irina Rodrigues efetuou a sua melhor marca no terceiro e último ensaio, com 56,98 metros, 4,5 metros atrás do lançamento da lituana Zinaida Sendriute, que obteve o 12.º melhor registo, o último que permitia o acesso à final da prova, com 61,48.



A atleta portuguesa, que tem como recorde pessoal a marca de 63,93 metros, estabelecido em março de 2016, até poderia ter obtido a qualificação direta -- fixada em 62,50 -- caso igualasse o seu melhor registo do ano, de 62,63, obtido há apenas duas semanas, em Leiria.



Colocada no grupo B da qualificação, Irina Rodrigues, de 26 anos, até foi melhorando ao longo da prova, tendo efetuado o primeiro lançamento a 54,94 metros e o segundo a 55,87, mas nunca esteve em posição de discutir a presença na final, marcada para domingo.



A croata Sandra Perkovic, campeã olímpica em Londres2012 e Rio2016, considerada a grande favorita à conquista do título mundial, obteve a melhor marca da qualificação, com 69,67, mais de quatro metros acima do registo da cubana Yaimé Pérez (65,58), segunda classificada.



No final da prova expressou os seus sentimentos ao jornalista da Antena 1, Eduardo Gonçalves.