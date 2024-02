Irlanda a uma vitória com bónus de conquistar Seis Nações de râguebi

Os irlandeses alcançaram, desta forma, o pleno de vitórias com bonificação em três encontros disputados e lideram o torneio com 15 pontos, mas seis do que a Escócia que, ao vencer os ingleses pelo quarto ano consecutivo, segue agora, surpreendentemente, na segunda posição.



Em Dublin, a Irlanda já vencia ao intervalo por 17-0, com ensaios de Dan Seheenan (20 minutos) e James Lowe (31), mas só na bola de jogo, após toques de meta de Ciaran Frawley (66) e Tadhg Beirne (80), conseguiu o ponto de bónus que a deixou à beira do segundo título consecutivo.



Se vencerem a Inglaterra com ponto de bónus, em Londres, em 09 de março, os irlandeses sagram-se automaticamente campeões e nem precisam do jogo com a Escócia, na última jornada.



E mesmo que os irlandeses não consigam a bonificação, os escoceses precisariam, na próxima ronda, frente à Itália, de recuperar da enorme distância que os separa da equipa de Andy Farrell na diferença de pontos marcados e sofridos (81 para a Irlanda e seis para a Escócia), o primeiro critério de desempate do torneio, para viajarem até Dublin em condições realistas de discutir o troféu.



Ainda assim, a Escócia fez por estar nesta posição ao somar, frente aos ingleses, o segundo triunfo em três encontros nesta edição do Seis Nações, graças a um ‘hat-trick’ de ensaios de Duhan van der Merwe (19, 29, 44), todos transformados por Finn Russell, que somou ainda três penalidades (34, 56, 65).



A terceira jornada do torneio das Seis Nações 2024 conclui-se no domingo, quando a França receber a Itália, em Lille, num encontro em que vai tentar somar o ponto de bónus ofensivo para igualar a Escócia no segundo lugar.