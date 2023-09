Irmãos Afonso e Dinis Costa nos `quartos` dos Mundiais de remo em double-scull

Os portugueses terminaram a sua série na terceira posição, em 6.22,65 minutos, em regata que qualificava quatro e que foi vencida pelos espanhóis Dennis Ferrero e Caetano Pombo, seis segundos mais rápidos.



Afonso, que já tem experiência olímpica, quando competiu com Pedro Fraga em Tóquio2020, tendo sido 13.º, e Dinis Costa voltam a competir na quarta-feira, procurando um lugar nas meias-finais.



Os Mundiais constituem a primeira prova de apuramento olímpico para Paris2024, sendo que os sete primeiros garantem vaga, ou seja, os seis finalistas mais o vencedor da final B, entre o sétimo e o 12.º lugar.



Em single scull (Ml1), André Pinto precisava de ser um dos dois melhores para avançar, mas foi quarto na sua série, em 07.00,38, a cerca de 15 segundos do vencedor, o grego Stefanos Ntouskos, pelo que vai à repescagem, na segunda-feira.



Os Mundiais em Belgrado, no caminho de Ada Ciganlija, no Lago Sava, são a primeira oportunidade de qualificação para Paris2024, com 57 lugares para cada género em 14 classes olímpicas, além das provas de remo adaptado.



A Grã-Bretanha defende o primeiro lugar no medalheiro que ocupou em 2022, na República Checa, com quatro ouros, numa competição que engloba 20 corridas (seis não olímpicas).



Quanto ao apuramento olímpico para europeus, em maio há uma regata continental em Szeged, Hungria, antes de uma competição final em Lucerna, na Suíça.