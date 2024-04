Irmãs Jorge são as primeiras portuguesas a conquistar um título WTA em pares

A jogar a primeira final de um torneio WTA, as irmãs vimaranenses não desiludiram as centenas de espetadores que encheram as bancadas do centralito do Jamor e em apenas dois ‘sets’, com os parciais de 6-0 e 6-4, superaram a britânica Dart e Mladenovic, antiga número um mundial de pares e detentora de 28 títulos WTA, seis dos quais conquistados em torneios do Grand Slam.



Depois de um primeiro ‘set’ muito forte por parte das jogadoras do Centro de Alto Rendimento da Federação Portuguesa de Ténis, ao concretizarem três ‘breaks’ sem resposta, as adversárias reagiram e criaram mais dificuldades, ainda assim insuficientes para arrefecer o ímpeto dominador das jogadoras da casa que, no 10.º jogo, fecharam o duelo no primeiro ‘match point’ que dispuseram.



O público vibrou, os gritos intensificaram-se e, enquanto os festejos nas bancadas comemoravam o feito histórico, as irmãs, primeiras portuguesas a ganhar um torneio WTA na variante de pares, abraçavam-se a festejar o 15.º título em conjunto.



“A Kika [Francisca] fez a direita paralela no ‘match point’ e eu senti-a a tremer. Ela estava a sentir muito mais que eu, mas também foi ela a fechar. É sempre especial abraçá-la, mas aquele [abraço] se calhar foi mais apertado”, confessou Matilde, de 20 anos, enquanto a irmã mais velha confessava adorar abraçar a caçula - “aquele [abraço] foi mesmo especial”.



Eliminadas as duas nos quartos de final de singulares, as minhotas destacaram a importância do triunfo na variante de pares numa semana muito positiva, que assinalou a estreia de ambas num torneio WTA.



“Estamos super contentes por escrever um bocadinho da nossa história e, de certa forma, do ténis português feminino. Jogámos bastante bem toda a semana, mostrámos um nível muito bom, bastante elevado e acho que merecemos ganhar hoje”, defendeu Francisca Jorge, na véspera de festejar o 24.º aniversário.