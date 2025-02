Isaac Nader bate recorde nacional dos 1.500 metros em pista curta

Em Liévin, o fundista luso só perdeu para o francês Azeddine Habz (3.32.29), passando a ser o quarto melhor europeu de sempre.Já com mínimos feitos para os Europeus de Apeldoorn, no início de março, Nader junta este registo à qualificação direta para os Mundiais de Nanjing, numa listagem em que aparece com a quarta melhor marca.