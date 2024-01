Isaac Nader e Salomé Afonso com recordes pessoais nos 800 metros, em Sabadell

Na prova que fechava a reunião catalã, os 800 metros masculinos, Isaac Nader, líder mundial da época nos 1.500 metros, terminou em segundo lugar, com um recorde pessoal de 1.46,69 minutos, ascendendo a segundo melhor português de sempre, atrás do recordista nacional, Rui Silva (1.46,40).



Isaac Nader e Rui Silva, que também são os melhores lusos de sempre em 1.500 metros, são os únicos portugueses de sempre a baixar de 1.47,00 em pista curta.



Na prova feminina, Salomé Afonso surpreendeu as duas melhores atletas espanholas (Lorea Ibarzabal e Lorena Martin) e triunfou ao sprint, com a marca de 2.03,25 minutos, um recorde pessoal que a leva ao quinto lugar de sempre no ranking nacional.



Na mesma prova, Patrícia Silva obteve o sexto lugar, em 2.06,08.



Antes, nos 1.500 metros femininos, Mariana Machado chegara em sexto lugar, com a marca de 4.15,83.



Nas provas de 400 metros, Vera Barbosa triunfou na final B, em 54,38 segundos, enquanto Carina Vanessa foi quinta classificada na final C, com a marca de 55,25.



Os restantes portugueses competiram nas meias-finais: em 60 metros, Delvis Santos foi quinto, com 6,86 segundos, e, em 60 metros barreiras, Catarina Queirós foi quarta, com 8,55.



No meeting de Nantes, em França, o recordista nacional do salto com vara, João Pedro Buaró, voltou a mostrar estar num grande momento de forma e triunfou, passando a fasquia colocada a 5,64 metros. O benfiquista ainda tentou superar o seu recente recorde de Portugal, colocando a fasquia em 5,76 metros, mas sem sucesso.



Também em Nantes, Lorene Bazolo triunfou na final dos 60 metros, com a marca de 7,23 segundos, depois de já ter vencido a meia-final em 7,28. Na mesma prova, Rosalina Santos foi sexta classificada na final, com 7,34 (7,38 na meia-final).



Omar Elkahtib foi quinto nos 400 metros, em 47,67, e Abdel Kader Larrinaga oitavo na final dos 60 metros barreiras, com 7,89 (7,84 na meia-final).