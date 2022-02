Isaac Nader volta a melhorar marca nos 1.500 metros em pista coberta

Nader aproveitou bem a presença de cinco corredores etíopes na prova para assegurar um recorde pessoal de 3.36,50 minutos, consolidando-se como o terceiro melhor luso de sempre na distância e subindo a nono melhor mundial do ano.



No passado dia 02 de fevereiro, Nader tinha conseguido os mínimos para Belgrado, em Valência, quando correu em 3.38,08, então recorde pessoal por mais de três segundos.



O atleta do Benfica aproveitou o excelente andamento da prova, que se pretendia com andamento para recorde mundial júnior.



Os três primeiros lugares foram para etíopes, com Tedesse Lemi (3.35,84), Samuel Abate (3.36,23) e Adehena Kasaye (3.36,38). Kasaye ficou aquém do recorde mundial júnior que perseguia.



Isaac Nader continua a ser o terceiro português de sempre, mas agora a quatro centésimos apenas de Mário Silva. O recorde nacional, de 3.34,99, é de Rui Silva, atualmente treinador de Nader.



Do mesmo grupo de treino, Salomé Afonso, do Sporting, também esteve em Sabadell e melhorou o seu recorde pessoal nos 1.500 metros para 4.17,26 minutos, sendo sétima na classificação geral.



O benfiquista Ivo Tavares venceu o salto em comprimento com 7,47 metros, enquanto Lucinda Gomes, do Estreito, foi quarta no triplo salto com 12,74 metros.