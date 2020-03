Israel ou Letónia no caminho de Portugal para acesso ao Mundial de andebol

A equipa liderada por Paulo Pereira, que estava inserida no pote 1, vai defrontar Israel ou Letónia, que vão medir forças no ‘play-off’ da qualificação europeia, a disputar-se em abril.



O selecionador luso referiu que é “obrigatório vencer e conseguir o apuramento” para a prova que se disputa entre 15 e 31 janeiro de 2021, recordando que Portugal não marca presença num Mundial há 18 anos.



“Eu já tinha dito anteriormente que nós vamos apurar-nos para o Mundial, independentemente do sorteio. Temos valor para isso e é preciso continuar a trabalhar bem como até aqui, seja com que adversário for. Todos sabemos que a Letónia é sempre uma seleção difícil e Israel está a caminhar para o ser também, mas nós temos obrigação de vencer e de nos apurarmos para o Mundial de forma clara”, referiu Paulo Pereira, citado pela página da Federação Portuguesa de Andebol, após o sorteio.



O ‘play-off’ disputa-se em duas mãos, com a primeira a realizar-se entre os dias 05 e 07 de junho, fora de casa, e a segunda entre 09 e 11 do mesmo mês, em Portugal.



Apuradas para o Campeonato do Mundo estão as seleções da Dinamarca, atual campeã mundial, a Espanha, campeã europeia em 2020, Croácia e Noruega, segunda e terceira classificadas, respetivamente, no Euro2020, em que Portugal alcançou um histórico sexto lugar, o melhor de sempre num Campeonato da Europa.