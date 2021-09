Itália conquista Europeu de voleibol feminino ao bater a bicampeã Sérvia

As sérvias até venceram o primeiro ‘set’ (26-24), mas foram incapazes de suster a resposta das transalpinas nos parciais seguintes (25-22, 25-19 e 25-11), contrariando o desfecho de há um mês no jogo entre as duas seleções, nos quartos de final do torneio olímpico de Tóquio2020, no qual o conjunto balcânico alcançou a medalha de bronze.



A Itália igualou a Sérvia na terceira posição do quadro de honra das 32 edições do Europeu de voleibol feminino, ambas com três troféus, horas depois de a Turquia ter derrotado os Países Baixos, por 3-0, também em Belgrado, no encontro de atribuição do terceiro e quarto lugares.