Itália marca encontro com Eslovénia na final do Europeu de voleibol

Em Katowice, os transalpinos, que arrebataram a prova em 1989, 1993, 1995, 1999, 2003 e 2005 e foram finalistas vencidos em 1991, 2001, 2011 e 2013, bateram os sérvios pelos parciais de 29-27, 25-22, 23-25 e 25-18 e estão na sua 11.ª final.



Os três primeiros ‘sets’ foram muito equilibrados e o primeiro foi o mais longo e apenas se decidiu nas vantagens, sendo que a Sérvia dispôs do primeiro ‘set point’ (24-23), mas desaproveitou, na última vantagem que teve.



O segundo parcial também foi muito disputado e só se decidiu na parte final, com os transalpinos a ganharem quatro dos últimos cinco pontos, depois de uma igualdade a 21.



A perder por 2-0, a Sérvia continuou a lutar, num terceiro ‘set’ que voltou a ser muito equilibrado, mas que desta vez ‘caiu’ para o lado dos campeões em título, que, após um empate a 23, ganharam os últimos dois pontos.



Depois de três parciais decididos nos pormenores, a Itália foi claramente superior no quarto, ao arrancar com uma vantagem de 5-0, que jamais deixou escapar na totalidade, para vencer confortavelmente por sete pontos.



Na final de domingo, a Itália, tricampeã mundial (1990, 1994 e 1998), vai tentar o seu sétimo título europeu perante a Eslovénia, que disputará a sua terceira final, depois dos desaires com França (0-3 em 2015) e Sérvia (1-3 em 2019).



Na primeira meia-final, os eslovenos impuseram-se à anfitriã Polónia também por 3-1, pelos parciais de 17-25, 32-30, 25-16 e ‘intermináveis’ 37-35.



Os polacos dominaram o primeiro parcial, depois dos 6-7, e venceram confortavelmente por oito pontos, para, no segundo, estarem muito perto do 2-0, quando chegaram a 24-22.



Nesse momento, a formação da casa, bicampeã mundial em título, desperdiçou dois ‘set points’ consecutivos e, depois, mais três (28-27, 29-28 e 30-29), acabando por ceder por 32-30.



A resolução deste segundo parcial acabou por ser determinante para o desenrolar do terceiro, que a Eslovénia, moralizada, dominou por completo, chegando a liderar por 10 pontos.



No quarto ‘set’, voltaram as emoções do segundo, e os polacos tiveram novamente duas oportunidades para vencer (24-23, 25-24 e 27-26), mas não o conseguiram e, ao 10.º ‘match point’, os eslovenos selaram o apuramento para a final.