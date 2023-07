Itália vence Andorra e avança para as `meias` do Europeu de hóquei em patins

A seleção italiana, terceira classificada do Grupo A, levou algum tempo para desbloquear o jogo frente a Andorra, segunda do B, numa partida em que a sua falta de eficácia ofensiva esbarrou, quase sempre, no inspirado guarda-redes Carlos de Sousa.



O encontro principiou com os duelos entre Giulio Cocco e Carlos de Sousa, resolvidos pelo guarda-redes de Andorra, e com a Itália a chegar à vantagem por Davide Gavioli (1-0), aos 10 minutos, após Gerard Miguel ter desperdiçado um penálti para os andorrenhos.



O intervalo chegou com a Itália a vencer por 1-0 e a segunda parte principiou praticamente com a seleção de Andorra a empatar por Nil Dilmé (1-1), aos 27 minutos, numa rápida jogada individual de contra-ataque, que apanhou os transalpinos desprevenidos.



Tal como no início da primeira parte, voltaram os duelos entre Giulio Cocco e Carlos de Sousa, resolvidos a favor do guarda-redes de Andorra, num período em que a Itália era a seleção que mais procurava desfazer a igualdade.



Giulio Cocco tanto tentou que chegou finalmente ao golo aos 32 minutos (2-1), concretizando uma jogada que ensaiou várias vezes, partindo de trás da baliza, com a bola colada ao stick, e desta vez ultrapassando com sucesso Carlos de Sousa.



A resistência de Andorra voltou a ser abalada com novo golo da seleção transalpina por Morgan Antonioni (3-1), aos 38 minutos, assistido por Davide Gavioli, mas, com uma boa reação, na resposta Nil Castellvi quase marcou para a seleção andorrenha.



A Itália sentenciou definitivamente o encontro por Elia Cinquini (4-1), aos 41 minutos, no desvio a um remate de longe de Checco Compagno, e validou a passagem às meias-finais, em que irá defrontar sábado o vencedor do jogo entre a Espanha e a Alemanha.